OM - Polémique : Le gros regret du préfet des Alpes-Maritimes pour les incidents...

Publié le 23 août 2021 à 18h10 par La rédaction mis à jour le 23 août 2021 à 18h13

Le match OGC Nice-OM (1-0) s'est arrêté à la 75e minute dimanche soir. En cause, de multiples incidents dans la Tribune Sud de l'Allianz Riviera. Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes, a fait le point sur ces incidents ce lundi après-midi.

La rencontre entre l'OGC Nice et l'OM se dégoupillait relativement bien pour les hommes de Christophe Galtier qui avaient pris le meilleur sur ceux de Jorge Sampaoli. En effet, les Aiglons menaient 1-0 grâce à Kasper Dolberg, lorsqu'un jet de bouteille sur Dimitri Payet provoqua une véritable cohue dans les tribunes de l'Allianz Riviera et un envahissement de terrain par les supporters après que le joueur de l'OM ait renvoyé le projectile en question. Ces débordements ont débouché sur des contacts violents entre joueurs et supporters dont certains ont été marqués physiquement comme Matteo Guendouzi et Luan Peres.

« Il fallait poursuivre le match pour préserver l'ordre public et éviter l'émeute générale »