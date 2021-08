Foot - OM

OM - Clash : Jorge Sampaoli sort du silence après les incidents à Nice !

Publié le 23 août 2021 à 16h10 par T.M.

Apparu très énervé sur la pelouse de l’Allianz Riviera, Jorge Sampaoli était jusqu’à présent resté silencieux sur les débordements face à l’OGC Nice. L’entraîneur de l’OM vient de prendre la parole.

Les tristes images de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM ont malheureusement fait le tour du monde. Un bien triste spectacle où on aura notamment pu voir un Jorge Sampaoli remonté comme jamais. Alors qu’on savait que l’Argentin avait le sang chaud, il avait notamment pu le montrer lors de son expérience au Brésil, il est en furie sur la pelouse de l’Allianz Riviera. En effet, plusieurs membres de l’OM ont dû s’unir pour entourer Sampaoli, qui voulait visiblement en découdre, pour le raccompagner au vestiaire. Et même dans les travées du stade, la colère n’était pas retombée chez l’entraîneur marseillais, qui s’en est notamment pris à Jean-Clair Todibo.

« Inacceptable »