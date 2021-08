Foot - OM

OM - Polémique : L'OM fracasse l'OGC Nice après les incidents !

Publié le 23 août 2021 à 14h10 par A.M.

Directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoze n'a pas manqué de critiquer ouvertement la gestion de l'OGC Nice dimanche soir.

Dimanche soir, l'Allianz Riviera a été le témoin de scènes insupportables. Les supporters niçois ont effectivement envahi la pelouse après que Dimitri Payet, touché au dos par une bouteille venue des tribunes, a renvoyé cette bouteille en direction du kop. S'en est suivi une bagarre générale puis la suspension du match définitive, l'OM ayant refusé de revenir sur la pelouse pour reprendre le match. Une décision parfaitement assumée par Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'OM, qui pointe du doigt les mesure de sécurité mise en place par l'OGC Nice.

«Jusqu'à quel moment peut-on accepter ça ?»