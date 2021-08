Foot - OM

OM - Polémique : Payet, Alvaro… De grosses sanctions à prévoir contre l’OM ?

Publié le 23 août 2021 à 15h30 par T.M.

Ce dimanche, la rencontre entre l’OM et l’OGC Nice a dégénéré. Et alors que Dimitri Payet est la victime à l’origine de cette échauffourée, des sanctions ne seraient pas à écarter contre le joueur de Jorge Sampaoli et d’autres aussi…

En clôture de la 3ème journée de Ligue 1, l’OGC Nice et l’OM ont livré un bien mauvais spectacle avec une rencontre qui a totalement dégénéré. Ayant reçu un projectile dans le dos, Dimitri Payet s’est d’abord écroulé avant de répondre en renvoyant le projectile vers les supporters niçois. De quoi faire monter la température et un envahissement de terrain. Cela a ensuite été très chaud avec les supporters, mais aussi entre les joueurs de l’OM et de l’OGC Nice, tandis que les staffs techniques se sont également emmêlés. Face à ces incidents, les Phocéens ont décidé de ne pas reprendre la rencontre qui s’est terminée sur un incroyable scénario. Désormais, on va attendre que les sanctions tombent. Cela pourrait arriver puisque ce mercredi, les deux clubs sont convoqués par la Commission de discipline de la LFP. Qui risque quoi alors ? Comme l’explique RMC , étant responsable des supporters, l’OGC Nice pourrait écoper d’un rappel à l’ordre, ou bien d’un huis clos avec des amendes ou même un retrait de points. Et l’OM ?

Des sanctions aussi à l’OM !