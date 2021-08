Foot - OM

OM - Clash : Le gros coup de gueule de la femme de Luan Peres !

Publié le 23 août 2021 à 12h10 par T.M.

Ce dimanche, ça a dégénéré entre l’OGC Nice et l’OM. Alors que Luan Peres s’est retrouvé au coeur de ces échauffourées, la femme du Brésilien s’est emportée devant de telles images.

Actuellement, tout le monde ne parle que la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM. Pas pour des raisons sportives, bien au contraire. En effet, la rencontre a totalement dégénérée quand Dimitri Payet a reçu une bouteille dans le dos, lancée par les supporters des Aiglons. Enervé, le numéro 10 a répondu en renvoyant le projectile dans les tribunes. De quoi faire monter les températures et causer un envahissement de terrain. Les choses se sont alors envenimées avec plusieurs accrochages entre supporters, staffs techniques et les joueurs. Certains Marseillais ont d’ailleurs été blessés. Des photos montrent notamment le coup reçu par Payet, mais aussi sur les cous de Matteo Guendouzi et de Luan Peres.

« C’est une honte »