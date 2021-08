Foot - OM

OM - Polémique : Les Ultras de Nice sortent du silence après les incidents !

Publié le 23 août 2021 à 17h45 par Th.B.

Alors que la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM a été interrompue dimanche soir en raison de débordements dus à l’envahissement du terrain par les supporters niçois, le Populaire Sud Nice a tenu à communiquer sur les incidents.

Dimanche soir, alors que l’OGC Nice menait 1 but à 0 lors de la réception de l’OM à l’Allianz Riviera, la rencontre a été interrompue en raison d’un envahissement de terrain par les supporters engendré par leur projectile lancé à Dimitri Payet qui a rétorqué en leur renvoyant la bouteille en question. Au cours des débordements, des joueurs de l’OM ont été blessés et des images ont circulé sur la toile des strangulations dont ont été victimes Luan Peres et Matteo Guendouzi notamment. Ces images ont été condamnées par la presse française et étrangère, sans oublier par l’OM des voix du président Pablo Longoria, de l’entraîneur Jorge Sampaoli ou encore du gardien Steve Mandanda. Pointés du doigt pour leurs actions à l’encontre des joueurs, une partie des supporters de l’OGC Nice sont sortis du silence.

« Nous condamnons fermement les jets de projectiles ainsi que l’envahissement du terrain »