OM - Polémique : Payet reçoit un soutien inattendu après Nice !

Publié le 24 août 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Dimitri Payet a été victime de jets de projectiles dimanche soir lors du match entre l’OGC Nice et l’OM, l’un de ses détracteurs habituels est venu lui apporter son soutien : Daniel Riolo.

C’est un fait, la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM a viré au cauchemar dimanche soir, lorsque Dimitri Payet a reçu des projectiles en provenance d’une tribune de supporters niçois. Le milieu offensif phocéen a alors riposté, de colère, ce qui a provoqué des débordements avec envahissement du terrain et une bagarre générale mélangeant supporters, joueurs et même services de sécurité des clubs. Mais Payet a pu compter sur un soutien inattendu suite à cette mésaventure…

Riolo soutient Payet