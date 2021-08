Foot - OM

OM - Polémique : L’énorme coup de gueule de Djibril Cissé après Nice !

Publié le 24 août 2021 à 1h00 par G.d.S.S.

Très agacé par les propos de Jean-Pierre Rivère après les débordements survenus lors du match entre l’OGC Nice et l’OM dimanche soir, Djibril Cissé a fait passer un message au président niçois.

Interrogé dimanche soir entre marge de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM qui a été arrêtée en raison d’une bagarre générale, provoquée par des échanges de bouteille entre des supporters niçois et Dimitri Payet, Jean-Pierre Rivère a livré sa version des faits : « Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de deux Marseillais, qui ont jeté des bouteilles vers nos tribunes, qui font dégénérer les choses. Je regrette que le service de sécurité de l'OM intervienne sur le terrain et frappe nos joueurs », a lâché le président de l’OGC Nice. Ce qui n’a pas du tout plu à un ancien joueur de l’OM…

Cissé s’emporte contre Rivère

Via son compte Twitter , Djibril Cissé a fermement condamné ces propos de Rivère, qu’il juge inacceptable vu la gravité des évènements : « Mais quelle audace Mr Rivère. Vous êtes carrément à côté de la plaque. C’est bien de défendre votre club et vos supporters, mais là vous allez trop loin », indique l’ancien buteur de l’OM. Le message est passé…