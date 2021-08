OM - Polémique : Rivère évoque la responsabilité de l'OM dans les incidents !

OM - Polémique

23 août 2021

Les incidents du match OGC Nice-OM continuent de faire parler au sein du microcosme de la Ligue 1. Le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, a tenu à apporter sa version des faits.

Les Niçois menaient au score 1-0 grâce à Kasper Dolberg, lorsqu'un jet de projectiles atteignit Dimitri Payet dans le dos. Suite à cela, l'international Français a répliqué en relançant la bouteille sur le kop niçois, ce qui a déclenché une véritable cohue. Une dizaine d'individus pénètrent sur la pelouse, et de violentes échauffourées démarrent. Bilan : des blessures pour Luan Peres et Mattéo Guendouzi et un supporter niçois évacué sur civière.

« Le préparateur physique de l’OM met un KO à l'un d’eux (…) Effectivement, il y a débordement après ça »