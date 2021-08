Foot - OM

OM - Polémique : Incidents, débordements... Nice charge l'OM dans un communiqué !

Publié le 23 août 2021 à 19h00 par Th.B. mis à jour le 23 août 2021 à 19h03

Alors que la rencontre a été interrompue à quinze minutes du terme du temps réglementaire dimanche soir entre l’OGC Nice et l’OM en raison de débordements dans lesquels les supporters niçois ont tenu le premier rôle, le club azuréen a souligné les torts de l’OM dans ces incidents.

Il ne restait qu’un gros quart d’heure à disputer afin que la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM touche à sa fin. Cependant, il a fallu un dernier jet de projectile pour faire exploser Dimitri Payet, visé par une bouteille par les supporters niçois, pour faire dégénérer la situation. En effet, après avoir renvoyé le projectile en question, Payet a engendré un envahissement de terrain de la part des supporters qui ont condamné la tournure des événements dans un communiqué ce lundi. L’OGC Nice a lui aussi communiqué sur son site officiel en remettant en cause la responsabilité de plusieurs membres de l’effectif et du staff de l’OM dans ces débordements.

« Le point de bascule est l’attitude irresponsable de plusieurs membres du club marseillais »