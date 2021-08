Foot - OM

OM - Polémique : Christian Estrosi réagit aux incidents survenus à Nice !

Publié le 23 août 2021 à 11h10 par La rédaction

Présent au stade, le maire de Nice Christian Estrosi a assisté aux scènes d’affrontements lors de la rencontre Nice-OM. Il demande désormais des sanctions à l’encontre des niçois mais aussi des marseillais.

Les affrontements sur la pelouse de l’Allianz Riviera ont opposé des supporters de l’OGC Nice aux membres du staff et joueurs de l’OM. Les agents de sécurité présents sur place n’ont pas pu empêcher l’envahissement de terrain et donc les scènes de bagarre. Le Maire de Nice Christian Estrosi a réagi à ces évènements et selon lui, la responsabilité est des deux côtés.

« Si le comportement de certains supporters est inqualifiable celui du président de l’OM l’a été aussi en tribune et celui de l’entraîneur sur le terrain »