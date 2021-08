Foot - OM

OM - Polémique : Ce gros témoignage de Di Méco sur les débordements !

Publié le 23 août 2021 à 18h50 par La rédaction

Les incidents de Nice-Marseille (1-0) font réagir le monde du football, acteurs comme consultants. C'est notamment le cas de l'ancienne icône de l'OM : Éric Di Méco.