OM - Polémique : L'Europe est scandalisée par les incidents à Nice !

Publié le 23 août 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Au lendemain du spectacle déplorable à l'Allianz Riviera, la presse européenne s'est saisie de ce sujet afin d'afficher son effroi face à une telle situation. L'image du foot français est encore écornée.

L'Allianz Riviera a été le témoin de scènes que tout le monde aurait préféré ne pas voir. En effet, à la 78e minute de jeu, Dimitri Payet se retrouve au sol, touché par un projectile venue de la tribune niçoise. Furieux, le numéro 10 de l'OM se fait violence lui-même en renvoyant les bouteilles qu'il a reçues vers les supporters des Aiglons ce qui déclenchera le chaos. Le pelouse est envahie, une bagarre générale est déclenchée et plusieurs joueurs de l'OM seront blessé à l'image de Luan Peres, Mattéo Guendouzi et donc Dimitri Payet. L'OGC Nice accuse de son côté le service de sécurité du club phocéen d'avoir frappé deux de ses joueurs (Todibo et Kluivert) tandis que certaines images montrent un membre du staff de Jorge Sampaoli s'en prendre à un supporter des Aiglons. Au lendemain de ces évènements, la LFP a publié un communiqué afin de convoquer les deux clubs mercredi afin qu'ils s'expliquent. Mais le mal est déjà fait.

«Des scènes de persécution !»

En effet, les images ont déjà fait le tour d'Europe et étaient en Une de nombreux quotidiens. Notamment en Allemagne où Bild s'inquiète « des scènes de persécution » tandis que Sport 1 résume la situation de façon assez claire : « Le match entre OGC Nice et l’Olympique de Marseille dérape complètement. En plus des bagarres sur le terrain, les présidents des clubs se disputent aussi . » Sur le terrain et dans les tribunes, l'image renvoyée était donc déplorable et l'Espagne aussi s'est saisie de cette polémique. « Panique à Nice : les ultras bondissent pour frapper les joueurs marseillais. Lamentable scène qui s'est déroulée à Nice-Marseille après que Payet a reçu une bouteille et l'a renvoyée sur les Ultras de Nice », explique AS tandis que l'autre quotidien madrilène Marca est plus direct : « Une véritable honte . » Toujours de l'autre côté des Pyrénées, mais cette fois-ci en Catalogne, Mundo Deportivo titre également sur le sur le sujet : « Les Ultras de Nice agressent les joueurs de Marseille . »

Même l'Angleterre est sous le choc