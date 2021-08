Foot - OM

OM - Polémique : Riolo interpelle Labrune après les incidents à Nice !

Publié le 23 août 2021 à 17h10 par A.M.

Après les incidents qui ont émaillé la rencontre entre l'OGC Nice et l'OM, Daniel Riolo espère que Vincent Labrune va sévir en infligeant des sanctions drastiques à l'encontre des Niçois.

Alors que l'OGC Nice menait contre l'OM dimanche soir dans le choc de la troisième journée de Ligue 1 (1-0), plusieurs supporters des Aiglons ont envahi la pelouse afin de se battre avec les joueurs marseillais. Une bouteille lancée sur le dos de Dimitri Payet a mis le feu aux poudres d'autant plus que le numéro 10 de l'OM l'a renvoyée dans les tribunes. Le match, d'abord interrompu, n'a finalement pas repris puisque les Marseillais ont refusé de retourner sur le terrain. Invité à commenter la situation, Daniel Riolo espère que la LFP va se montrer intransigeante à l'égard des Aiglons et appelle Vincent Labrune à faire abstraction des éventuelles commentaires concernant son passé de président de l'OM.

«Tout le monde doit désormais être à la hauteur de l'évènement»