OM - Polémique : La déclaration de Rivère sur l'agression de Payet !

Publié le 23 août 2021 à 22h10 par La rédaction mis à jour le 23 août 2021 à 22h11

Le match Nice-OM de ce dimanche a été marqué par plusieurs gestes de violence dont une tentative de coup de pied d'un supporter niçois envers Dimitri Payet. Le président de l'OGC Nice a réagi à ce sujet.

Les images qui resteront de la rencontre entre Nice et Marseille, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, seront en grande partie celles d'une violence extrême. À la suite d'un jet de projectiles puis de la réponse de Dimitri Payet, une dizaine de supporters ont pénétré sur le terrain. L'un d'entre eux a tenté de frapper le meneur de jeu de l'OM. S'en suivit une interruption définitive de la rencontre, suite à la volonté des Marseillais de ne plus refouler la pelouse de l'Allianz Riviera.

«L'agresseur de Payet ? Déjà, on ne sait pas s'il est abonné»