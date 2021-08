OM - Polémique : Les Ultras de l'OM montent au créneau pour les incidents à Nice !

OM - Polémique

Les événements du match Nice-Marseille, ce dimanche soir, ont été d'une rare violence entre supporters niçois et joueurs de l'OM. Les South Winners, groupe de supporters de l'Olympique de Marseille, ont publié à leur tour un communiqué ce lundi.

Pour remettre la situation dans le contexte, c'était la 75ème minute de jeu de la rencontre OGC Nice-OM. Les Aiglons menaient 1-0 grâce à un but de Kasper Dolberg et semblaient en passe de décrocher un deuxième succès d'affilée en Ligue 1. Cependant, tout a basculé au moment où Dimitri Payet s'apprêtait à tirer un corner et qu'il a reçu un projectile provenant de la tribune des supporters niçois. La suite est malheureusement connue de tous désormais puisqu'un envahissement de terrain a eu lieu au cours duquel des échauffourées entre les supporters et les joueurs de l'OM sont à signaler. Le milieu offensif de l'OM réplique en renvoyant le projectile, provoquant l'ire d'une dizaine de supporters niçois, qui ont envahi le terrain de l'Allianz Riviera. Les déclarations se sont depuis succédées et les supporters de l'OGC Nice ont communiqué. C'est au tour des South Winners, groupe de supporters de l'OM d'en faire autant.

