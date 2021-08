Foot - OM

OM - Polémique : Le nouveau coup de gueule de l’OM !

Publié le 23 août 2021 à 21h10 par A.C.

Jacques Cardoze, directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, s’est une nouvelle fois exprimé sur les accidents survenus lors du derby face à l’OGC Nice.

Ce lundi, la presse européenne a unanimement condamné ce qui s’est passé à l’Allianz Riviera ce dimanche, lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Alors que les jets de projectiles se sont multipliés tout au long du match, les choses ont basculé à une quinzaine de minutes de la fin, avec un envahissement de terrain de la part des supporters niçois, ainsi que plusieurs accidents impliquant des joueurs et des membres du staff de l’OM. Un problème qui survient deux journées seulement après la blessure à la lèvre de Valentin Rongier, lors du match face à Montpellier (2-3).

« Jusqu’à quand peut-on accepter cela ? C'est une nouvelle mode ? »