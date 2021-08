Foot - OM

OM - Clash : L’incroyable sortie de Rivère sur Matteo Guendouzi !

Publié le 24 août 2021 à 10h00 par T.M.

Suite aux incidents lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM, des photos ont notamment circulé pour montrer les blessures des Marseillais. A ce sujet, Jean-Pierre Rivère a voulu mettre les choses au point concernant Matteo Guendouzi.

Lors de ces débordements lors du match entre l’OGC Nice et l’OM, Dimitri Payet n’a pas été le seul joueur touché. Si le Réunionnais a reçu un projectile dans le dos, Luan Peres et Matteo Guendouzi ont également été les victimes de ces accrochages. Ainsi, pour justifier cela, des photos ont circulé peu de temps après l’arrêt de la rencontre pour montrer les séquelles du Brésilien et du Français, qui avaient notamment certaines traces sur le coup.

« Guendouzi n'a pas de traces dans le cou quand il est sur la pelouse »