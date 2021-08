Foot - OM

OM - Polémique : Une grosse sanction à venir pour Dimitri Payet ?

Publié le 24 août 2021 à 9h10 par La rédaction

Prenant part aux incidents survenus lors du match Nice-OM, Dimitri Payet pourrait être lourdement sanctionné par la commission de discipline de la LFP. C’est en tout cas ce que craint son club…

Alors que Dimitri Payet s’apprête à tirer un corner à l’Allianz Riviera, il est la cible de jets de projectiles venant de la tribune sud. Touché dans le dos, le joueur de l’OM attrape deux bouteilles présentes sur la pelouse et les lance vers les supporters niçois. À partir de là, ces derniers envahissent la pelouse pour en venir aux mains avec des membres du club marseillais (joueurs et staff). Les services de sécurité sont débordés et ne peuvent rien faire pour empêcher ces scènes de violence. À Marseille, on craint que Dimitri Payet soit lourdement sanctionné pour ses actions…

L’OM le vivrait comme une injustice