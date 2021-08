Foot - OM

OM - Polémique : La LFP communique à son tour sur les incidents !

Publié le 23 août 2021 à 19h22 par La rédaction

Au vu des évènements malheureux survenus à Nice dimanche lors d’OGC Nice-OM, la Ligue de Football Professionnel a communiqué ce lundi en condamnant les incidents et en révélant la suite de la démarche.