EXCLU - Mercato : Delort, Laborde, Germain… Journée capitale pour Montpellier !

Publié le 24 août 2021 à 11h05 par Alexis Bernard mis à jour le 24 août 2021 à 11h08

Tous les dossiers chauds de Montpellier devraient évoluer ce mardi. Pour les ventes de Laborde et Delort, comme pour l’arrivée de Germain, tout se joue dans les prochaines heures.

La journée s’annonce cruciale pour le Montpellier Hérault Sport Club. Plusieurs rendez-vous vont avoir lieu ces prochaines heures et tout pourrait se débloquer ce mardi. A commencer par le transfert d’Andy Delort. Révélé en exclusivité le 30 juin par le10sport.com, l’intérêt de l’OGC Nice a fini par se concrétiser par une offre ferme. Un montant qui approche les 10 millions d’euros souhaités par Montpellier. L’attaquant algérien veut rejoindre Christophe Galtier. Les discussions se finalisent actuellement et tout pourrait se boucler d’ici la fin de journée. Comme révélé par le10sport.com , Andy Delort pourrait quasiment doubler son salaire sur la Cote d’Azur…

