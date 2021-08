Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Valère Germain discute avec 3 clubs de Liga

Publié le 12 août 2021 à 22h57 par Alexis Bernard mis à jour le 12 août 2021 à 23h00

Libre de tout contrat après une aventure à l’OM, Valère Germain est chassé par plusieurs clubs espagnols. Voici les noms.

Polyvalent, expérimenté et surtout libre, Valère Germain fait partie des bonnes affaires du mercato estival. En Ligue 1, le FC Nantes a coché le nom de l’ancien attaquant de l’OM. Mais il n’est pas la priorité d’Antoine Kombouaré, qui dispose d’autres pistes encore ouvertes. En revanche, du côté de l’Espagne, trois clubs sont très chauds pour le récupérer.

Germain a l’embarras du choix

Courtisé par le Celta Vigo et Osasuna il y a quelques semaines, c’est au tour de trois autres clubs de Liga de se mettre en ordre de marche. Selon nos informations, Grenade, le Rayo Vallecano et Elche sont en contact avec ses représentants. Le Français a l’embarras du choix et doit à présent se positionner.