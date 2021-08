Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retournement de situation pour cet indésirable ?

Publié le 12 août 2021 à 22h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ du Real Madrid, Isco pourrait finalement rester pour sa dernière année de contrat. Carlo Ancelotti, qui apprécie beaucoup l’Espagnol, pourrait le conserver.

Même en ayant attiré qu’un seul joueur sur ce mercato, le Real Madrid doit quand même vendre pour recruter. Plusieurs joueurs ont été mis sur le marché des transferts : Luka Jovic, Martin Odegaard, Mariano Diaz, pour ne citer qu’eux. A un an de la fin de son contrat avec la Maison Blanche, Isco pourrait aussi être amené à partir. Depuis quelques saisons, le milieu espagnol est en perte de vitesse et semble sur un siège éjectable. Mais Carlo Ancelotti pourrait bien redistribuer les cartes de son avenir.

Carlo Ancelotti, la clé du dossier Isco