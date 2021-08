Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Messi... Kylian Mbappé n'est pas convaincu !

Publié le 12 août 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que le PSG a recruté de fort belle manière cet été, ce recrutement ne conviendrait toujours pas à Kylian Mbappé.

Le moins que l’on puisse dire est que le recrutement estival du PSG est composé d’un casting cinq étoiles. Et pour cause, le club de la capitale a réussi à s’attacher successivement les services de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et enfin de Lionel Messi ce mardi. De quoi conduire Kylian Mbappé à enfin se montrer ouvert à une prolongation de son contrat au PSG expirant le 30 juin 2022, lui qui laissait entendre qu’il conditionnait sa continuité à Paris au recrutement du club francilien ? Pas vraiment…

Un recrutement trop vieux ?