Mercato - OM : Un dernier renfort XXL encore possible pour Sampaoli !

Publié le 27 août 2021 à 9h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un profil en attaque pour remplacer Dario Benedetto, l’OM ne cache plus son attirance pour Andy Delort, qui rêverait également du club phocéen. Mais il faudra se montrer plus généreux que l’OGC Nice avec Montpellier…

L’OM a-t-il déjà dit adieu à la piste Andy Delort, qui semblait plus proche de l’OGC Nice la semaine passée ? Interrogé jeudi en conférence de presse, Jorge Sampaoli a confirmé l’intérêt du club marseillais pour le buteur algérien de Montpellier : « Oui, c'est un attaquant qui nous intéresse. il a de très bonnes qualités devant le but. C'est un joueur courageux, j'ai toujours vu Delort comme le 9 de l'OM mais il y a aussi des impossibilités avec le prix du marché. C'est quasiment impossible aujourd'hui, mais peut-être dans les derniers instants du mercato une porte s'ouvrira. On n’a pas beaucoup vendu donc c’est difficile d’acheter ». De son côté, en privé, Andy Delort rêverait également d’un transfert à l’OM, et les cartes sont dans les mains du club phocéen…

L’OM devra prendre le dessus sur le plan financier