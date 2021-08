Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli fait une annonce retentissante sur Andy Delort !

Publié le 26 août 2021 à 14h10 par La rédaction mis à jour le 26 août 2021 à 14h15

Intéressé par Andy Delort, l’OM espèrerait doubler l’OGC Nice. Mais les finances sont dans le rouge à Marseille comme l’a expliqué Jorge Sampaoli qui a admis la difficulté de ce dossier.

Maintenant que Pablo Longoria a bouclé les départs de Dario Benedetto et Nemanja Radonjic, il peut y voir plus clair pour son attaque. Le président de l’OM est reparti en chasse et Andy Delort figurerait dans les petits papiers du club phocéen. Comme révélé par le10sport.com, l’OGC Nice tient la corde et Delort est tout proche du club azuréen. Mais l’OM est venu se hisser dans ce dossier et pourrait bien tout relancer puisque l'international algérien n'est pas du tout insensible à l'intérêt olympien.

« C'est quasiment impossible aujourd'hui »