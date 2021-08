Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À Marseille, un renfort surprise est attendu !

Publié le 26 août 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que seule une recrue au poste d’attaquant de pointe semblait être attendue dans le secteur offensif en cette fin de mercato, Adam Ounas pourrait débarquer à l’OM afin de combler le vide laissé par le départ de Nemanja Radonjic.

Et si le transfert de Pol Lirola n’était pas l’ultime affaire de Pablo Longoria sur le marché des transferts estival ? Alors qu’un attaquant de pointe est convoité du côté de la cité phocéenne afin de palier le départ de Dario Benedetto et qu’Andy Delort semble toujours être courtisé, le recrutement d’un attaquant de couloir serait également un dossier ouvert dans les bureaux marseillais. C’est en effet la tendance évoquée dans la presse ces derniers jours depuis le départ en prêt de Nemanja Radonjic au Benfica Lisbonne. Et un nom a refait surface.

Ounas, le remplaçant surprise de Radonjic ?