Mercato - OM : Sampaoli a fait le forcing dans ce dossier !

Publié le 26 août 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que le feuilleton Pol Lirola a duré de nombreuses semaines avant que l’OM ne parvienne à boucler le deal, le latéral droit espagnol assure que Jorge Sampaoli était pressé d’acter son retour.

Prêté à l’OM depuis le mois de janvier, Pol Lirola s’était rapidement imposé comme un élément fort du onze-type de Jorge Sampaoli. Finalement, au terme de ce prêt, Pablo Longoria n’avait pas les moyens de lever l’option d’achat, et il aura fallu de longues semaines de négociations avant que Lirola ne puisse acter son retour à l’OM. Interrogé sur la chaine Youtube du club, le joueur a néanmoins confié que Sampaoli avait tout mis en œuvre en coulisses pour qu’il puisse revenir.

« Le coach m’a dit qu’il m’attendait »