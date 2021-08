Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lirola raconte ses échanges avec Longoria et Sampaoli !

Publié le 25 août 2021 à 7h00 par A.D.

Après des négociations longues et difficiles avec la Fiorentina, l'OM a pu officialiser le retour de Pol Lirola ce lundi. Interrogé sur les coulisses de son retour, le défenseur espagnol a raconté ses échanges avec Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

Auteur de prestations brillantes à l'OM lors du deuxième acte de la dernière saison, Pol Lirola est de retour. S'il n'a pas activé l'option d'achat du joueur négociée avec la Fiorentina, Pablo Longoria a tout de même réussi à boucler son retour ce lundi. Toutefois, le président de l'OM a dû batailler longuement avec La Viola lors des négociations. Alors qu'il vient de retrouver Marseille, Pol Lirola s'est livré sur les dessous de son rapatriement. Lors d'un entretien publié sur la chaine YouTube de l'OM, le défenseur espagnol a dévoilé ses échanges avec Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, qui l'ont rassuré durant les pourparlers avec la Fiorentina.

«Longoria et Sampaoli m’ont fait savoir qu’ils m’attendaient»