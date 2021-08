Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Pol Lirola est de retour à l’OM !

Publié le 23 août 2021 à 20h18 par La rédaction

C’était dans l’air depuis quelque temps, c’est désormais officiel. Pol Lirola a rejoint ce lundi l’OM pour les cinq prochaines saisons après que la Fiorentina et le club phocéen soient parvenus à trouver un accord sur l’indemnité du transfert.