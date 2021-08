Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman n’a pas tout perdu dans ce dossier brûlant...

Publié le 23 août 2021 à 19h10 par A.C.

Peu utilisé la saison dernière, Miralem Pjanic devrait quitter le FC Barcelone... moins d’un an après l’avoir rejoint.

Entre Ronald Koeman et Miralem Pjanic ça ne passe pas. Maitre à jouer de l’AS Roma et de la Juventus, le Bosnien pensait pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière au FC Barcelone. Pourtant, il n’a que très peu joué et a plusieurs fois fait part de son mal-être et de ses envies de trouver un club lui offrant une plus grande place. D’ailleurs, Koeman s’est montré très clair au sujet de l’avenir de Pjanic au sein du club catalan. « Il y a des joueurs, comme Miralem Pjanic et Samuel Umtiti, pour qui ce sera très compliqué d'obtenir des minutes » a déclaré le coach du Barça, en conférence de presse. Pjanic souhaiterait à tout prix retrouver son ancien club de la Juventus, mais avec Aaron Ramsey et encore plus Manuel Locatelli, on ne semble pas vraiment avoir besoin de lui à Turin.

La Fiorentina rêve toujours de Pjanic, mais...