Mercato - OM : En Italie, on ne regrette pas Lirola...

Publié le 24 août 2021 à 22h30 par A.C.

Très performant lors de son prêt la saison dernière, Pol Lirola a retrouvé l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato estival.

C’était l’un des grands feuilletons de l’été marseillais. Reparti à la Fiorentina en fin de saison dernière, Pol Lirola n’a pas cessé d’être lié à un retour à l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria à travailler sans relâche, après avoir refusé de lever l’option d’achat de 12M€ présente dans son prêt. Il lui en coutera désormais 13M€ au total, alors que Tuttosport a récemment révélé que le payement se fera en deux versements annuels de 6,5M€ chacun.

La Fiorentina très heureuse d’avoir tiré 13M€ de la vente de Lirola