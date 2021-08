Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’a pas oublié cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 25 août 2021 à 1h30 par A.C.

En cette fin de mercato, Pablo Longoria semble prêt à offrir encore quelques renforts à Jorge Sampaoli.

Le recrutement de l’Olympique de Marseille n’est pas fini ! Présent en conférence de presse avant le déplacement en Nice, Jorge Sampaoli a lancé un message clair à Pablo Longoria à quelques jours de la fin du mercato estival. « On a une équipe en formation avec beaucoup de nouveaux joueurs. L'effectif n'est pas complet et cela va poser des soucis » a déclaré le coach de l’OM. « Il manque 4 ou 5 joueurs dans l'effectif. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai un effectif complet ». Le secteur qui pourrait connaitre le plus de changement et celui offensif, puisque Pablo Longoria cherche un successeur à Dario Benedetto, mais également un joueur de côté, capable de tourner avec Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder.

Longoria relance la piste Ounas