Mercato - OM : Longoria est fixé pour cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 8 août 2021 à 0h30 par A.C.

Pablo Longoria semble décidé à continuer son travail pour renforcer l’Olympique e Marseille en ce mercato estival.

Les supporters de l’Olympique de Marseille doivent s’attendre à d’autres arrivées. C’est en tout cas ce que souhaite Jorge Sampaoli ! « Le marché des transferts a été assez particulier car il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Vu qu'on a une nouvelle équipe, il manque des joueurs. On veut 20 joueurs et 2 gardiens » a déclaré le coach de l’OM, lors d’une récente conférence de presse. « Même si tous les postes n'ont pas été doublés, on espère le faire le plus vite. On travaille main dans la main avec le club, on espère que ça sera possible d'un point de vue économique pour parvenir à nos fins ». Si la défense semble blindée avec les arrivées de Luan Peres ou encore William Saliba, l’attaque de l’OM pourrait connaitre quelques changements.

