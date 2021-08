Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un gros coup à jouer avec cet attaquant du Barça !

Publié le 7 août 2021 à 22h10 par La rédaction mis à jour le 7 août 2021 à 22h14

Alors que son transfert à Bruges aurait avorté, Alex Collado figurerait toujours sur la short-list de Pablo Longoria. Ronald Koeman souhaiterait s’en séparer et l’OM pourrait en profiter.

Déjà renforcé de huit recrues, l’OM n’a pas fini de s’étoffer. En effet, Pablo Longoria serait toujours à la recherche d’un attaquant et pourrait trouver le bonheur du côté du Barça. Sur le départ à Barcelone, Alex Collado a vu son nom être associé à Marseille ces dernières semaines, et ce, malgré son faux-départ du côté de Bruges. Et c’est justement ce dernier rebondissement qui pourrait relancer tout le dossier.

C’est fini pour Bruges, l’OM de retour dans le dossier ?