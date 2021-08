Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut faire un dernier cadeau à Sampaoli !

Publié le 7 août 2021 à 18h30 par A.C.

Après avoir largement remanié l’effectif de l’Olympique de Marseille cet été, Pablo Longoria aurait encore quelques changements en tête.

Dès le printemps, Pablo Longoria a été clair, expliquant n’avoir pas peur de largement remanier l’effectif de l’Olympique de Marseille... et c’est ce qu’il a fait. Pas moins d’une dizaine de recrues sont arrivées, de Gerson à Luan Peres ou encore William Saliba. Du côté de Jorge Sampaoli on ne semble toutefois pas encore satisfait ! En conférence de presse, le coach de l’OM a expliqué qu’il s’attendait à voir d’autres renforts arriver d’ici la fin du mercato. « Le marché des transferts a été assez particulier car il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Vu qu'on a une nouvelle équipe, il manque des joueurs. On veut 20 joueurs et 2 gardiens » a expliqué Sampaoli. « Même si tous les postes n'ont pas été doublés, on espère le faire le plus vite. On travaille main dans la main avec le club, on espère que ça sera possible d'un point de vue économique pour parvenir à nos fins ». Ça tombe bien, Longoria travaille sur plusieurs dossiers chauds, qui pourraient bien se concrétiser au cours des prochaines semaines.

Longoria tente le coup pour Ilaix Moriba

Comme pour Konrad de la Fuente, le président de l’Olympique de Marseille aurait décidé de se servir au FC Barcelone. Ce samedi, Mundo Deportivo annonce que Pablo Longoria aurait approché le Barça pour se renseigner au sujet de Ilaix Moriba, dont le contrat se termine en juin prochain. Considéré comme l’une des grandes promesses du centre de formation, le milieu de terrain ne souhaiterait pas prolonger d’après les informations du quotidien catalan et pourrait donc partir cet été. Cela serait en tout cas la volonté du FC Barcelone, qui chercherait preneur pour sa pépite de 18 ans et qui pourrait donc être ouvert aux approches de l’OM et de Longoria.

