Mercato - OM : Sampaoli a encore faim !

Publié le 7 août 2021 à 16h10 par La rédaction

Malgré l’arrivée de 10 recrues cet été, Jorge Sampaoli semble encore vouloir apporter du sang-neuf à l’OM d’ici le 31 août.

L’OM et son directeur sportif Pablo Longoria sont au four et au moulin depuis l’ouverture du mercato. 10 nouveaux joueurs sont déjà arrivés et pas des moindres : Guendouzi, De La Fuente, Gerson... pour ne citer qu'eux. Mais les Marseillais ne devraient pas s’arrêter en si bon chemin. Déterminé à construire une équipe capable de jouer sur tous les tableaux, Jorge Sampaoli en veut plus. Et de nouvelles recrues pourraient prochainement arriver à Marseille.

Un latéral droit en priorité