Mercato - OM : Longoria reçoit un message fracassant pour ce chouchou de Sampaoli !

Publié le 3 août 2021 à 18h10 par A.C.

Juan Roman Riquelme, vice-président de Boca Juniors, s’est exprimé au sujet d’un possible départ de Cristian Pavon, qui intéresserait l’OM.

On ne s’est pas ennuyés à l’Olympique de Marseille, depuis le début du mercato estival. Pablo Longoria a bouclé une dizaine de recrues... et ne devrait pas s’arrêter ! Trois nouveaux visages pourraient encore débarquer à l’OM, à en croire les indiscrétions des derniers jours. Il pourrait notamment s’agir du jeune Amine Adli du TFC, de Pol Lirola ou de Daniel Wass et de Cristian Pavon. Ce dernier est en fin de contrat à Boca Juniors et aurait clairement expliqué ne pas vouloir prolonger. Jorge Sampaoli est un grand fan et aurait réclamé son recrutement à Longoria, qui travaillerait toujours pour l’attirer à l’OM.

« Je ne veux plus entendre un seul joueur me dire qu’il veut partir »