Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Simeone en approche pour remplacer Benedetto ? La réponse !

Publié le 24 août 2021 à 13h10 par A.C.

Jorge Sampaoli a clairement expliqué attendre d’autres recrues à l’Olympique de Marseille et Giovanni Simeone pourrait être une d’entre elles.

Après des longues semaines de spéculations, Dario Benedetto a quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre Elche sous la forme d’un prêt... mais pour le moment personne ne l’a remplacé ! Cela est d’ailleurs problématique, puisque si Dimitri Payet se débrouille plutôt pas mal en l’absence de Arkadiusz Milik, il n’y a plus de véritable numéro 9 à l’OM. « On a une équipe en formation avec beaucoup de nouveaux joueurs. L'effectif n'est pas complet et cela va poser des soucis » a expliqué Jorge Sampaoli, en conférence de presse. « Il manque 4 ou 5 joueurs dans l'effectif. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai un effectif complet ».

Cagliari attend toujours un signe de l’OM