Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria peut dire adieu à cette piste !

Publié le 25 août 2021 à 16h00 par La rédaction

Longuement intéressé par Amine Adli, Pablo Longoria a pris trop de retard pour l’attaquant de Toulouse qui pourrait s’engager avec le Bayer Leverkusen. Les deux clubs auraient déjà un accord.

Si Pablo Longoria a déjà frappé très fort sur ce mercato estival, il n’a pas toujours pas fini son marché, même s’il reste moins de deux semaines avant la fermeture. L’hiver dernier, le président de l’OM avait activé la piste Amine Adli. Brillant sous le maillot de Toulouse, le jeune attaquant français avait tapé dans l’œil de Pablo Longoria. Et si cette piste a fait son retour cet été, elle est désormais proche de disparaître.

Toulouse a un accord avec Leverkusen pour Amine Adli