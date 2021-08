Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé n’est pas le seul attaquant parisien sur le départ…

Publié le 25 août 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein et que l’attaquant français pourrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid avant la fin du mercato estival, un autre attaquant parisien suscite un vif intérêt sur le marché des transferts : Arnaud Kalimuendo.

Ça s’emballe au PSG dans le sens des départs ! Après un mercato très remarqué dans le sens des arrivées et durant lequel le club de la capitale a recruté Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, c’est désormais le cas Kylian Mbappé qui occupe le devant de la scène. L’attaquant tricolore n’a plus qu’une année de contrat au Parc des Princes, et la presse espagnole a révélé mardi soir une offre de 160M€ du Real Madrid pour Mbappé, refusée par le PSG. En attendant de connaître l’épilogue final de ce dossier, un autre cas fait couler beaucoup d’encre depuis quelques heures au PSG…

Kalimuendo a une grosse cote sur le marché

Le Parisien a confirmé dans la matinée les révélations de la presse italienne concernant une offre de l’Atalanta Bergame pour Arnaud Kalimuendo (19 ans), et précise que le PSG a décliné cette proposition. Mais le dossier ne s’arrête pas là puisque le quotidien rajoute qu’une nouvelle proposition pourrait prochainement être formulée pour le jeune buteur parisien, qui intéresse également le RC Lens ainsi que La Spezia, club italien entraîné par Thiago Motta. De son côté, RMC Sport confirme la tendance d’un possible départ de Kalimuendo en évoquant également des intérêts de l’ASSE, du LOSC, du Torino et de Cagliari pour le jeune buteur, sous contrat jusqu’en juin 2024 au PSG. Cela pourrait donc bouger dans les prochaines heures pour Kalimuendo.

Kurzawa, Sarabia… les autres dossiers chauds

Et en plus de Kylian Mbappé et Arnaud Kalimuendo, d’autres éléments du PSG pourraient être amenés à partir avant la clôture du mercato. Pablo Sarabia dispose d’une grosse cote en Espagne, lui qui n’entre pas vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino, avec notamment un intérêt annoncé de l’Atlético de Madrid à son égard. Et enfin, Layvin Kurzawa pourrait enfin disposer d’une porte de sortie crédible puisque Foot Mercato a indiqué que son profil avait été proposé et validé par Crystal Palace, sans que le PSG n’ait encore reçu d’offre pour le moment.