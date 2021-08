Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid dégaine une énorme offre pour Mbappé !

Publié le 24 août 2021 à 21h15 par A.M. mis à jour le 24 août 2021 à 21h20

Après de longues semaines d'observation, le Real Madrid serait passé à l'action pour le recrutement de Kylian Mbappé avec une offre avoisinant les 185M€.

L'avenir de Kylian Mbappé devrait animer les derniers jours du mercato qui fermera ses portes le 31 août. Et pour cause, l'attaquant du PSG ne semble pas enclin à prolonger son contrat qui s'achève en juin 2022. Par conséquent, le club de la capitale pourrait être tenté de céder sa star dès cet été afin d'éviter de prendre le risque de le voir partir libre dans un an. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG ne ferme effectivement plus la porte à un départ de Kylian Mbappé et attend une offre du Real Madrid afin de passer à l'action pour sa succession.

Le Real passe enfin à l'action !