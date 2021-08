Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet échec estival de Leonardo se confirme…

Publié le 25 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG chercherait depuis un bon moment à enregistrer une deuxième vente après celle de Mitchel Bakker, Leonardo aurait d’ores et déjà échoué dans son entreprise à moins que Kylian Mbappé ne sauve les meubles.

Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi… Bien que seuls les deux premiers cités aient déjà évolués sous le maillot du PSG, nul ne peut dire que Leonardo n’a pas renforcé considérablement l’effectif de Mauricio Pochettino. D’autant plus que le directeur sportif du Paris Saint-Germain pourrait boucler une sixième recrue en la personne d’Eduardo Camavinga dans les ultimes jours du mercato. Cependant, au niveau des ventes, seul Mitchel Bakker a pris le chemin du Bayer Leverkusen contre un chèque de 7M€. Et il se pourrait que là réside l’unique vente du PSG cet été.

L’opération dégraissage ne devrait pas aboutir…