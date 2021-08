Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible annonce de Daniel Riolo sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 août 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le feuilleton Ronaldo a été relancé, Daniel Riolo estime que la situation s'est envenimée avec l'arrivée de Massimiliano Allegri.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Cristiano Ronaldo serait sur le départ de la Juventus. Selon la presse italienne, le quintuple Ballon d'Or aurait lui-même demandé à débuter sur le banc contre l'Udinese pour la première journée de Serie A. L'idée de Portugais serait toujours de partir avant le 31 août, date à laquelle le mercato prendra fin. Daniel Riolo a d'ailleurs commenté ce feuilleton.

«Je pense que lui-même a envie de se barrer»