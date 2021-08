Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria accélère pour offrir un nouveau renfort à Sampaoli !

Publié le 25 août 2021 à 21h00 par A.C.

Pablo Longoria souhaiterait attirer à l’Olympique de Marseille Adam Ounas, ancien des Girondins de Bordeaux désormais au Napoli.

Non, le mercato marseillais n’est pas fini. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Nice, Jorge Sampaoli a clairement expliqué attendre d’autres recrues d’ici la fin du mercato, le 31 aout prochain. « On a une équipe en formation avec beaucoup de nouveaux joueurs. L'effectif n'est pas complet et cela va poser des soucis » a déclaré le coach de l’Olympique de Marseille. « Il manque 4 ou 5 joueurs dans l'effectif. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai un effectif complet ». Après des longues semaines de négociations, Pablo Longoria a réussi à récupérer Pol Lirola, mais ce dernier ne devrait pas être le dernier renfort de l’été ! En Italie, on assure en effet que l’OM lorgnerait Adam Ounas, dont le contrat avec le Napoli se termine en juin 2022 et sur le10sport.com nous vous avons révélé que son arrivée peut se concrétiser au cours des prochaines heures.

Longoria veut Ounas à l’OM