Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier indice sur le rendement de Mbappé au Real Madrid ?

Publié le 25 août 2021 à 23h45 par La rédaction

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé peut déjà se faire une idée de ses performances sous le maillot madrilène grâce aux calculs de la société Olocip.

Alors que Leonardo a réalisé jusqu’ici un mercato XXL, un départ de Kylian Mbappé pourrait venir entacher l’été parisien. Le Real Madrid, très discret pour le moment, a enfin dégainé une première offre de 160M€ pour l’attaquant du PSG. De quoi enflammer la fin de mercato parisienne, car comme l’a révélé le10sport.com, Paris a déjà une idée en tête pour la succession de Kylian Mbappé. En Espagne, on se prépare déjà à son arrivée. A tel point que des statistiques fusent déjà…

30 buts et 9 passes décisives pour Mbappé