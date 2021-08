Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi sur le point de changer d’avis pour Mbappé ?

Publié le 25 août 2021 à 22h30 par A.C.

Nasser Al-Khelaïfi a toujours clamé haut et fort ne pas vouloir vendre Kylian Mbappé, mais les choses pourraient changer en cette fin de mercato.

Le Paris Saint-Germain est un club que l’on ne quitte pas, ou alors très difficilement. Adrien Rabiot en a fait les frais et désormais, c’est au tour de Kylian Mbappé. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, l’attaquant ne souhaite toujours pas prolonger avec le PSG, alors que son contrat se termine dans un peu moins d’un an. Or, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré assez clair au sujet de l’avenir de Mbappé. « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre » avait lancé le président du PSG en juin dernier, lors d’un entretien accordé à L’Équipe . Selon nos informations, la position parisienne a toutefois commencé à évoluer...

Le PSG pourrait lâcher prise