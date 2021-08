Foot - Mercato - PSG

Mercato : City, PSG... Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment le choix !

Publié le 25 août 2021 à 21h10 par A.C.

Cristiano Ronaldo voudrait quitter la Juventus à moins d’un an de la fin de son contrat et regarderait notamment vers le Paris Saint-Germain et Manchester City.

Alors que la crise sanitaire a miné les caisses de la plupart des clubs européens, certains semblent encore pouvoir investir gros sur le marché. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, mais également de Manchester City, où Pep Guardiola cherche toujours un attaquant. Ça ne devrait pas être Harry Kane, qui a annoncé ce mercredi qu’il restera à Tottenham. « Je vais rester à Tottenham cet été et je me concentrerai à 100% pour aider l'équipe à réussir » a écrit l’attaquant britannique, via son compte Twitter. Ainsi, Manchester City pourrait se rabattre sur Cristiano Ronaldo, même si le possible départ de Kylian Mbappé dont nous vous avons parlé sur le10sport.com, pourrait rouvrir la piste menant au PSG.

City et le PSG pas si chauds que ça pour Ronaldo ?