Mercato - PSG : La voie est libre pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 août 2021 à 14h15 par H.G.

Alors que la piste Harry Kane vient d’annoncer qu’il restera à Tottenham, Cristiano Ronaldo voit l’horizon se dégager pour son avenir.

À un an de la fin de contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo est désireux de s’en aller du club piémontais qu’il a rejoint en 2018. Son agent Jorge Mendes travaillerait dans cette optique depuis le début de l’été, sans succès pour l’heure. Mais après que le nom du Portugais ait été associé à celui du PSG ou du Real Madrid cet été, c’est maintenant la poste Manchester City qui semble la plus chaude pour lui bien qu’elle soit délicate. Et il ne serait pas à écarter que celle-ci s’accélère.

Harry Kane reste, cap sur Cristiano Ronaldo pour Manchester City ?