Mercato - PSG : Le feuilleton Kylian Mbappé déjà terminé ?

Publié le 25 août 2021 à 13h45 par H.G.

Alors qu’une première offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé a été repoussée par le PSG, le club madrilène pourrait ne pas formuler de nouvelle proposition.

C’est une accélération qui était attendue en cette fin de mercato estival dans le feuilleton Kylian Mbappé. En effet, le club de la capitale espagnole a enfin officiellement transmis une première offre au PSG pour s’attacher les services de son joueur dont le contrat expirera le 30 juin 2022. Cependant, cette proposition chiffrée à 160 M€ a été repoussée par les pensionnaires du Parc des Princes, toujours désireux de conserver leur attaquant âgé de 22 ans. Et le Real Madrid pourrait maintenant en rester là.

Le Real Madrid pourrait ne pas aller au-delà de 160 M€